Mathieu van der Poel grijpt vijfde zege op rij in Otegem maandag 13 januari 2020 om 16:02

Mathieu van der Poel heeft met overmacht de veldrit van Otegem gewonnen. De wereldkampioen begon nog rustig, maar toen hij eenmaal versnelde was hij ook echt weg. Hij kon daarmee zijn vijfde zege op rij vieren in Otegem.

Van der Poel kiest voor een rustige start

Thijs Aerts kende een goede start, maar het was Mathieu van der Poel die als eerste het veld indraaide voor zijn broer David. Na de eerste ronde had de wereldkampioen nog een flinke groep in zijn wiel. Kersvers Belgisch kampioen Laurens Sweeck miste zijn start, maar kon nog terug aansluiten bij de groep-Van der Poel.

De jongste Van der Poel veranderde vroeg in de cross van profiel, hij koos voor Rhino’s in plaats van Grifo’s. Veel van zijn concurrenten doken ook de materiaalpost in om te wisselen van fiets en mogelijk ook bandenprofiel. Ondanks een versnelling van Tim Merlier kwam niemand echt weg in de openingsfase.

Concurrentie schakelt elkaar uit

Door de regenval werd het parcours steeds modderiger en zwaarder. Sweeck zette zichzelf en zijn tricolore na drie rondes op kop. Toen Van der Poel even later versnelde, spatte de kopgroep uiteen. Hij zette druk en dwong de concurrentie tot fouten. Sweeck en Iserbyt botsten met elkaar, waardoor ze elkaar uitschakelden. Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Wietse Bosmans bleven daardoor over in de achtervolging.

Bosmans haakte daar af, waardoor ploeggenoten Merlier en Vermeersch van Creafin-Fristads af leken te stevenen op het podium. Toon Aerts knokte zich vlak voor het einde nog terug in de strijd om het podium, want Vermeersch kon het tempo van Merlier niet volgen. Dat gebeurde allemaal twee rondes voor het einde.

Comeback Iserbyt strandt op vierde plaats

Aerts en Vermeersch moesten in de slotronde nog vaart maken, want vanuit de achtergrond keerde een sterke Iserbyt terug. De kleine kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte tempo en zat zijn voorgangers op de hielen. Door een fout van Aerts werd Iserbyt nog vierde, op enkele seconden van de nummer drie Gianni Vermeersch. Tim Merlier had toen al de tweede plaats opgeëist.

Voor Laurens Sweeck viel de dag in Otegem wat tegen: hij werd elfde. “Een dag voor een cross veel bier drinken is geen goede combinatie. Ik heb nu buikpijn, dus dat werkt niet voor mij”, grapte de Belgisch kampioen in het flashinterview. “De benen waren wel goed, maar ik had geen al te frisse nacht gehad.”

Veldrit Otegem 2020

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel

2. Tim Merlier

3. Gianni Vermeersch

4. Eli Iserbyt

5. Toon Aerts

6. Jim Aernouts

7. Wietse Bosmans

8. Thijs Aerts

9. David van der Poel

10. Nicolas Cleppe

11. Laurens Sweeck