zaterdag 16 december 2023 om 16:11

Mathieu van der Poel na demonstratie in Herentals: “Er is nog progressie mogelijk”

Video Er stond in de X2O Trofee Herentals geen maat op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen heerste van start tot finish in zijn eerste cross van het veldritseizoen 2023-2024. “Het ging van in de start vrij goed eigenlijk”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik kwam snel alleen te zitten”, vervolgde Van der Poel zijn verhaal. “Ik had gelijk een mooie voorsprong. Daarna was het een vrij lang uur alleen.”

Genieten

Van der Poel maakte het verschil al in de openingsronde. Was dat het plan? “Ik voelde me vrij sterk en wist dat die Skiberg het lastigste punt van de omloop was. En ik voelde me goed, dus ik had gelijk het goede ritme te pakken. Vrij snel heb ik voor mijn eigen tempo gekozen.”

“Of het saai was om een uur lang alleen te rijden? Zeker niet, ik heb ervan genoten. Er was alleen één momentje van onoplettendheid, toen ik tegen de grond ging. Maar voor de rest was het leuk om terug te zijn. Ik doe dat graag: mijn eigen tempo rijden, mijn eigen lijnen kiezen. Dus het was leuk. Ik heb lang getraind om er terug te staan en dan is het wel leuk om gelijk bevestiging te krijgen.”

Voor de kijker was het door de dominantie van Van der Poel geen spannende cross, besefte ook de wereldkampioen. “Nee, maar ik zie hard genoeg af tijdens de trainingen. Dus ik doe gewoon mijn ding in de wedstrijden. Het gaat zeker niet elke wedstrijd zo zijn, dus we gaan vast nog spannende wedstrijden krijgen in de kerstperiode, denk ik.”

Progressiemarge

Later verscheen Mathieu van der Poel ook nog voor de camera van onder meer WielerFlits. Hij liet daar weten dat hij nog progressiemarge ziet. Waarin zit dat precies? “Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ik voel me heel goed en heb een goede basis, maar de intensiteit kan zeker nog wel beter. Pas tegen het WK moet ik er tweehonderd procent staan, zoals ik vorig jaar heb gedaan.”