Mathieu van der Poel geklopt in Diegem: “Had niet de benen om te winnen”

Het moet een raar gevoel zijn geweest voor Mathieu van der Poel: voor het eerst in jaren kwam hij niet als winnaar over de finish in de Superprestige Diegem. De kopman van Alpecin-Deceuninck was de afgelopen zes edities bij de profs de beste, maar nu werd hij derde achter Wout van Aert en Tom Pidcock. “Ik was gewoon niet goed genoeg”, vertelt hij in het flashinterview.

“Ik had niet de benen om te winnen”, aldus Van der Poel, die tijdens en na de avondcross van Diegem door enkele toeschouwers werd uitgejoeld. Ondanks zijn ‘mindere’ benen begon MVDP ijzersterk, voornamelijk door sterke passages door het zand. “Ik probeerde het verschil te maken en denk dat ik het beste door het zand ging, maar had niet de benen om het verschil te houden.”

De Nederlander merkte op bepaalde stroken dat het niet ging zoals hij wilde. “Op het lange wegstuk was er wind tegen, vooral daar voel je dat”, zegt hij.

Waarom hij opeens zo instortte in de slotfase, weet Van der Poel niet. “Je probeert altijd de wedstrijd te winnen, maar ik had niet de benen op het einde. Het drukke programma is voor iedereen hetzelfde. Het is jammer, maar ook aan deze reeks (hij ging voor zijn zevende zege op rij in Diegem, red.) moest een einde komen.”

