Mathieu van der Poel geeft concurrentie weinig hoop: “Ik ben in topvorm”

“Of ik nog nerveus word? Nee, hoor. Niet meer. Of de conditie in orde is? Ja, daar ben ik van overtuigd. Het flitsende is terug. Dat voelde ik vorig weekend al. Ik ben net op tijd opnieuw in topvorm.” De verzamelde concurrentie is gewaarschuwd. Mathieu van der Poel is helemaal klaar voor een derde regenboogtrui bij de elite.

Veel persbelangstelling voor Mathieu der Poel in Hotel Illuster in Uster, een plaatsje op een kwartier rijden van het WK-parcours in Dübendorf. De uittredende wereldkampioen liet het zich allemaal welgevallen. Hij antwoordde op zijn ‘Van der Poels’. Rustig, spontaan en.. vol zelfvertrouwen, weliswaar zonder hoog van de toren te blazen.

“Nee, de voorbije winter had ik niet altijd het beste gevoel”, vertelde hij. “Maar al bij al was dat een bewuste keuze. Er moest ook een basis richting het wegseizoen gelegd worden. In overleg met Kristof De Kegel (performance manager bij Alpecin-Fenix, red.) is beslist om pas na het NK en de veldrit van Otegem echt specifiek toe te werken naar het WK. En ik mag zeggen dat dat gelukt is. Na Zonnebeke en Hoogerheide ben ik overtuigd. Het flitsende is terug.”

Kristof De Kegel

“Een maand geleden was dat nog niet. Toen trapte ik wat op mijn adem na een demarrage. Ik had het toen een stuk moeilijker om de voorsprong te behouden. In Zonnebeke en Hoogerheide lukte dat een stuk gemakkelijker.” Dat hij dankzij de samenwerking met De Kegel zelfs nog een stap heeft gezet, vertelt hij erbij. “Kristof en ik zitten op dezelfde golflengte. Die wetenschappelijke aanpak van hem bevalt me. En het loont.”

Wordt het zondag dan een walk in de park? “Nee! Dat nu ook weer niet. Op het WK is er altijd wel eentje die boven zichzelf uitstijgt. Ik moet hoe dan ook in topvorm aan de start verschijnen om wereldkampioen te worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat dit jaar gelukt is.”

Naar 10-15 crossen per seizoen

Van der Poel keek ook al een keertje richting de toekomst. “Het zou kunnen dat ik volgend veldritseizoen nog later in competitie kom. Ik had dit jaar het gevoel dat ik toch iets te snel moest herbeginnen. Die eerste maand had ik het niet gemakkelijk om me op te laden. Natuurlijk ga ik blijven crossen, maar ik denk dat ik op termijn toch naar tien, vijftien wedstrijden per seizoen ga. Op die manier kan ik het zeker blijven combineren met de weg.”

Het WK van zondag wordt zijn laatste cross van het seizoen. Dat is een zekerheid. “Het zal vreemd aanvoelen, want er zijn nog drie volle crossweekends. Gelukkig zal ik geen tijd hebben om er lang bij stil te staan. De focus wordt heel snel verlegd naar de weg.” Maar eerst wereldkampioen worden dus. “Dat het dit jaar anders is omdat Wout nog niet top is? Dat klopt misschien wel. Maar zoals ik zei, op zo’n WK is er altijd wel iemand die boven zichzelf uitstijgt. Wie? Waarom niet Van Aert zelf? Of Toon Aerts. Zoals het parcours er nu bijligt, lijkt dit hem op het lijf geschreven…”

