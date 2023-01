‘Mathieu van der Poel gaat met Alpecin-Deceuninck sterker dan ooit zijn’

Podcast

De WielerFlits Podcast komt deze week vanuit het Spaanse Alfas del Pi. Daar kunnen Maxim en Youri nog niet knipperen met hun ogen, of een volgend profteam fietst voorbij. Opmerkelijk is het niet, want quasi het hele profpeloton zit nu in dezelfde streek ter voorbereiding op het wielerseizoen. Daarover hoor je meer in deze podcast.

Afgelopen week was de ploegenpresentatie van Team DSM live te zien op WielerFlits. Maxim en Youri gingen bij de ploeg langs in Calpe en kwamen terug met een bulk aan verhalen. Toch spreken ze hun bezorgdheid uit over de Nederlandse ploeg, want met één echte kopman (Romain Bardet) die ploeg kan dragen, is de spoeling toch wat dun.

Daarnaast was er ook de mediadag van Alpecin-Deceuninck, met natuurlijk superster Mathieu van der Poel. Hoe is het met zijn rug en waar werkt hij naartoe dit jaar? De voorjaarsklassiekers zijn opnieuw één van de drie hoofddoelen waar de ploeg vol op mikt. Met de nieuwe aanwinsten, zoals Søren Kragh Andersen en Ramon Sinkeldam verwacht de ploeg sterker dan ooit te zijn. Daarnaast vonden er ook ontwapende interviews plaats met onder meer Kragh Andersen, Sinkeldam en Quinten Hermans. Voorproefjes hoor je in deze aflevering, dus luister snel!

