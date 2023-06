Mathieu van der Poel favoriet én helper: “Philipsen en ik kijken wie zich het beste voelt”

In voorbereiding op de Tour de France staat Mathieu van der Poel aan de start van de Baloise Belgium Tour. In de Belgische rittenkoers liggen kansen voor de Nederlandse alleskunner, maar zal hij ook sprintkopman Jasper Philipsen bijstaan waar nodig. Een ideale voorbereiding op de Tour de France, waar de verhoudingen hetzelfde zullen liggen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Na een dertiende plek in een door pech gedomineerd Dwars door het Hageland hoopt Mathieu van der Poel zich te revancheren in de Baloise Belgium Tour. Het is pas zijn tweede koers na zijn hoogtestage. Zelf tempert de kopman van Alpecin-Deceuninck dan ook de verwachtingen. “Ik heb sowieso altijd even nodig om mijn top te bereiken, dat zag je ook in de Tirreno eerder dit jaar. Ik ben hier vooral om koersritme op te doen aan de zijde van Jasper Philipsen”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

De Vlaamse sprinter van de Belgische formatie toonde afgelopen week zijn goede vorm in de Elfstedenronde Brugge. Daar wist hij de winst te grijpen zonder de hulp van een sprinttrein. In de Baloise Belgium Tour ziet Van der Poel dat graag anders. “Jasper en ik zijn al goed op elkaar ingespeeld, maar het zou leuk zijn om onze sprinttrein hier al eens te testen. Al hoeft dat niet per se om met vertrouwen naar de Tour de France te gaan.”

Mathieu van der Poel staat met stip op één als favoriet in de Belgische rittenkoers. Toch zal hij niet altijd voor eigen kansen mogen gaan. Ook in de Tour zullen de twee matadors zich in deze situatie bevinden. Een eerlijke verdeling is voor Van der Poel geen probleem: “Jasper en ik kunnen goed genoeg communiceren om te bekijken wie zich op een bepaalde dag de beste voelt. Jasper heeft al aangegeven om voor het groen te gaan en ik wil hem daar ook bij helpen. We komen goed overeen en er zijn genoeg kansen om eerlijk te verdelen.”

De Baloise Belgium loopt door tot en met zondag 18 juni. Beide kemphanen van Alpecin-Deceuninck treden voor hun deelname aan de Tour de France nog aan in hun nationale kampioenschappen op zondag 25 juni.