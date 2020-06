Mathieu van der Poel en ploegmaats verkennen klassiekers tijdens ministage

Ook bij Alpecin-Fenix maken ze zich op voor de herstart van het seizoen. Vandaag dokkerden Mathieu van der Poel en ploegmaats over de kasseien van Parijs-Roubaix. Morgen en woensdag staan de verkenningen van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem op het menu.

In totaal worden deze week zestien renners verwacht in Watou (een dorpje in de Westhoek dicht bij de Franse grens), waar het team zijn uitvalsbasis voor deze ministage heeft. “In een volledige coronaproof-omgeving”, verzekert woordvoerder Thomas Sneyers ons.

Naast Mathieu van der Poel zijn dat ook nog Roy Jans, Senne Leysen, Dries De Bondt, Tim Merlier, Alexander Richardson, Oscar Riesebeek, Scott Thwaites, Otto Vergaerde, Gianni Vermeersch, Alexander Krieger, Sacha Modolo, Jonas Rickaert, Peter Vakoc, Kristian Sbaragli en Sam Gaze.

Tijdens de driedaagse worden respectievelijk Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem verkend. Vandaag verkende een deel van het gezelschap de laatste honderd kilometer van Parijs-Roubaix. Van der Poel maakt dit najaar zijn debuut in de Noord-Franse klassieker, net als Belgisch kampioen Tim Merlier. Voor beiden hun laatste wedstrijd op de weg vooraleer ze de switch naar het veld maken.