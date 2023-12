maandag 18 december 2023 om 10:32

Mathieu van der Poel en Fem van Empel voeren Nederland aan in Wereldbekers Antwerpen en Gavere

De KNWU heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Antwerpen (23 december) en de Wereldbeker Gavere (26 december). Bij de mannen rijdt Mathieu van der Poel beide crossen, bij de vrouwen is Fem van Empel er weer bij. Ook wereldbekerleidster Ceylin del Carmen Alvarado is van de partij.

Voor Van der Poel zal de cross in Antwerpen zijn eerste Wereldbeker van het seizoen zijn. Hij maakte afgelopen zaterdag zijn rentree in het veld met een indrukwekkende zege in Herentals. “We hebben zaterdag een sterke Mathieu van der Poel aan de start gezien, die toonde dat we hem – zoals verwacht – deze winter weer op hoog niveau in actie gaan zien”, zegt bondscoach Gerben de Knegt op de site van de KNWU.

“Ook de andere mannen presteren deze winter bijzonder sterk. Ik was zondag opnieuw onder de indruk van Pim Ronhaar die op zware parcoursen goed voor de dag komt en dit seizoen ook een stabiel en hoog niveau haalt. Bij de vrouwen presteren we deze winter ook opnieuw zeer sterk in de gehele breedte. Prestaties waar we zeer tevreden mee mogen zijn”, aldus De Knegt, die in Antwerpen dus weer kan beschikken over Van Empel. De wereldkampioene liet de Wereldbeker Namen aan zich voorbijgaan omdat ze eerder die week was gevallen op training en verkouden was geweest.

“Via de aanvulplekken bij de elite en de selecties bij de jongeren blijven we eraan werken om zoveel mogelijk crossers met ambitie de kans te geven ervaring op te doen, zich te verbeteren én punten te scoren voor een goede startpositie”, sluit De Knegt af.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Antwerpen (zaterdag 23 december)

Elite mannen

Lars van der Haar

Mathieu van der Poel

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Manon Bakker

Inge van der Heijden

Shirin van Anrooij

Aniek van Alphen

Denise Betsema

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Femke Gort

Larissa Hartog

Beloften mannen

Tibor del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Lucas Janssen

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Junior mannen

Senna Remijn

Keije Solen

Floris Haverdings

Michiel Mouris

Ruud Junior Nagengast

Max Rijvers

Junior vrouwen

Puck Langenbarg

Sara Sonnemans

Roxanne Takken

Mae Cabaca

Bloeme Kalis

Noï Moes

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Antwerpen (dinsdag 26 december)

Selectie elite mannen

Lars van der Haar

Mathieu van der Poel

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corne van Kessel

Tibor del Grosso

David Haverdings

Mees Hendrikx

Lucas Janssen

Guus van den Eijnden

Selectie elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Manon Bakker

Inge van der Heijden

Shirin van Anrooij

Aniek van Alphen

Denise Betsema

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Femke Gort

Mirre Knaven