Mathieu van der Poel en Anne Terpstra in de prijzen op MTB Awards vrijdag 20 december 2019 om 22:32

Mathieu van der Poel en Anne Terpstra zijn verkozen tot Nederlands mountainbikers van het jaar. Dat is bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse MTB Awards op het Watersley Sports & Talent Park in Sittard.

Van der Poel, die in verband met zijn crossseizoen niet aanwezig was bij de prijsuitreiking, eindigde afgelopen jaar tweede in de Wereldbeker olympische cross-country ondanks dat hij de wedstrijden in Vallnord en Snowshoe links liet liggen. Driemaal won hij op zondag de cross-country, terwijl hij op vrijdag in de short-track ongeslagen bleef. Van der Poel liet in de verkiezing Hans Becking, Erik Groen, David Nordemann en Milan Vader achter zich.

Groen woonde samen met Becking de verkiezing bij en had mooie woorden over voor Van der Poel. “Hij is een heel mooie aanvulling voor het mountainbiken in de breedte. Ik merk het zelf als ik mensen in mijn omgeving spreek of sponsors probeer te benaderen: het mountainbiken leeft veel meer onder de mensen in de brede zin. Ondanks dat ik mezelf niet hoef te scharen naast Mathieu van der Poel, vind ik het wel heel mooi dat hij zich daarvoor echt inzet.”

Bij de vrouwen werd Anne Terpstra verkozen. De nummer vier van de Wereldbeker won afgelopen zomer de cross-country van Vallnord en greep met de vierde plaats nipt naast het WK-podium. “Ik ben superblij en supertrots, dit is een mooie waardering”, reageerde ze. “Maar ik ben ook even trots dat we hier mijn zijn vieren (ook Sophie von Berswordt, Lotte Koopmans en Anne Tauber waren present, red.) staan. Hopelijk staan we hier volgend jaar weer!”

Niek Hoornsman en Puck Pieterse werden uitgeroepen tot beste talenten.