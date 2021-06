Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix eren met retrotenue Raymond Poulidor

Twee jaar geleden overleed met Raymond Poulidor een van de grootste en vooral populairste Franse wielrenners uit de geschiedenis. Alpecin-Fenix, de ploeg van kleinzoon Mathieu van der Poel, besloot tijdens de ploegenpresentatie van de Tour de France ‘Poupou’ te eren met een speciaal retrotenue.

Van der Poel, Petr Vakoč, Tim Merlier, Kristian Sbaragli, Xandro Meurisse, Silvan Dillier, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert waren vanavond tijdens de presentatie in Brest te bewonderen in een overwegend paars tenue met goudkleurige mouwen. Een verwijzing naar het vermaarde Miko-Mercier truitje uit de jaren zeventig, de ploeg die onlosmakelijk is verbonden met Poulidor.

Voor de liefhebbers van retrotenues: het truitje is online te koop. De Belgische formatie zal in de Tour overigens gewoon uitkomen in de traditionele (donderblauw met rode accenten) kleuren.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos