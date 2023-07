Mathieu van der Poel doet ‘gewoon’ lead out voor Philipsen: “Op 50% nog steeds sterker dan de rest”

Video

Alpecin-Deceuninck hoopt vandaag weer aan sprinten toe te komen met Jasper Philipsen. De Belg heeft al drie etappezeges op zak en kan vandaag dus voor een vierde keer zegevieren. Ramon Sinkeldam is een van de belangrijke schakels in zijn sprinttrein en keek voor de start met WielerFlits vooruit naar de elfde etappe.

Voorlopig staat er geen maat op de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck, maar Sinkeldam rekent zich voor vandaag absoluut niet rijk. “Het is extreem moeilijk om te winnen, maar het is wel makkelijker als je Van der Poel in je ploeg hebt zitten die nog iets kan rechtzetten in de finale. Maar het is wel extreem moeilijk om gegroepeerd te rijden in een hectische finale. Alle goede sprinters zijn hier. Het is wel weer een uitdaging.”

Jasper Philipsen won in deze Tour dus al drie etappes, maar is hij ook onklopbaar in de sprints? “Als Jasper op zijn moment aangaat uit het wiel van Mathieu, is hij heel moeilijk te kloppen. Maar de vorige keer was Cavendish erg dichtbij en ook Caleb Ewan was al een keer dichtbij. Het kwartje hoeft maar de andere kant op te vallen en dan kan Jasper zeker geklopt worden.”

Aan Sinkeldam, Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel de taak om Philipsen zo goed mogelijk te piloteren in de laatste kilometers. Van der Poel voelde zich gisteren door een verkoudheid niet al te best, maar er zal niks veranderen aan de volgorde van de sprinttrein. “Een Van der Poel op 50% is nog steeds sterker dan de rest”, aldus Sinkeldam.

Lees ook: Van der Poel voelt zich veel beter: “Was slechts een lichte virale infectie”