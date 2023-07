Van der Poel voelt zich veel beter: “Was slechts een lichte virale infectie”

Video

Mathieu van der Poel kon gisteren door een verkoudheid niet meedoen om de zege in de tiende etappe naar Issoire. We zijn een dag verder en de Nederlander van Alpecin-Deceuninck voelt zich inmiddels wel weer een stuk beter. “Hij is er nog niet helemaal vanaf, maar het is op één nacht wel flink verbeterd”, laat Christoph Roodhooft weten voor de start van rit elf.

Op papier leek de tiende etappe van de Tour de France kansen te bieden voor Mathieu van der Poel, maar de renner van Alpecin-Deceuninck voelde zich dinsdag niet fit. “Ik heb een heel slechte nacht gehad. Ik voel me niet echt goed”, liet hij voor de start weten. Na afloop van de etappe kon Van der Poel geen reactie geven, aangezien hij zijn stem bijna volledig kwijt was.

Sportief manager Christoph Roodhooft stond vandaag, voor de start van rit elf, dan ook de pers te woord. En Roodhooft had geruststellend nieuws. “Mathieu voelt zich veel beter dan gisteren”, laat hij weten voor de camera van onder meer WielerFlits. “Hij is er nog niet helemaal vanaf, maar op een nacht is het echt veel verbeterd. Het hoesten was vannacht al veel minder. We hebben hem uiteraard ook getest op corona, die test was negatief.”



Gisteren overheerste wel de teleurstelling bij Van der Poel. Roodhooft: “Hij had gisteren eigenlijk best een goede dag qua gevoel, maar na de rit was hij enorm ontgoocheld. Mathieu had zijn zinnen op de rit van gisteren gezet. Het is belangrijk dat hij ook iets voor zichzelf doet, het blijft Mathieu van der Poel, hè. We zijn een ploeg, maar het is belangrijk dat hij nog een echte gooi naar ritwinst kan doen.”

Over rol in sprinttrein: “Zal zijn enige inspanning zijn van de dag”

Alpecin-Deceuninck trekt vandaag echter weer de kaart van sprinter Jasper Philipsen, die alweer zijn vierde ritzege kan boeken in de Tour. Met Van der Poel opnieuw als laatste man? “We zullen kijken of hij een rol van betekenis kan spelen in de sprinttrein”, schetst Roodhooft. “Het is normaal gezien de enige inspanning van de dag voor Mathieu. Als het niet lukt, kan Jonas Rickaert Jasper ook piloteren. En als het nodig is, moet Jasper alleen zijn plan trekken.”

