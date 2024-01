dinsdag 2 januari 2024 om 09:43

Mathieu van der Poel doet één wens voor 2024: “Een olympische titel”

Video Voor Mathieu van der Poel was 2023 een enorm succesvol jaar. Wat wenst hij nog voor 2024? “Goh, dat is moeilijk. Maar ik zou toch voor een olympische titel gaan”, zei hij na zijn zege in de X2O Trofee Baal tegen WielerFlits.

“Dat komt maar één keer in de vier jaar voor”, legde Van der Poel zijn keuze uit. Of hij die titel het liefst behaalt op de weg op of de mountainbike weet de Nederlander nog niet. “Dat is nog een betere vraag. Ik heb ook nog niet besloten of ik beide ga doen of niet.”

Ondertussen heerst Van der Poel in het veld. In Baal reed hij zijn achtste cross van het seizoen en won hij – jawel – voor de achtste keer. “Ik kan zeker niet klagen, ik verkeer in heel goede vorm de laatste tijd. Het is zaak dat aan te houden totdat ik terug naar Spanje vertrek.”

Dat zal Van der Poel doen na de X2O Trofee Koksijde (4 januari) en de Wereldbeker Zonhoven (7 januari). Eind januari rijdt hij nog drie crossen, waarna hij op 4 februari zijn seizoen afsluit met zijn grote doel van deze winter: het WK in Tábor. Het zou heel goed kunnen dat Van der Poel alle veertien crossen waar hij aan de start stond heeft gewonnen, maar zelf is hij daar niet zeker van. “Elke cross moet verreden worden, ik probeer elke week het beste van mezelf te geven.”