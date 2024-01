zondag 28 januari 2024 om 13:54

Mathieu van der Poel: “Dit weekend is nooit garantie geweest op succes voor het WK”

Video Mathieu van der Poel heeft voorafgaand aan de Wereldbeker Hoogerheide nog eens de pers te woord gestaan. Vorig jaar werd hij op dit parcours wereldkampioen en nu rijdt hij er zijn laatste cross in de regenboogtrui, die hij volgende week in Tábor gaat proberen verdedigen. “Dit weekend is altijd een lastig weekend”, stelt Van der Poel.

“Het werk dat ik moest doen, heb ik kunnen doen in Spanje. Daar ben ik blij mee. Volgende week staat in het teken van frisheid”, vertelt hij over zijn plan om in Tábor in topvorm aan de start te staan. “We hebben ook redelijk stevig gewerkt richting het voorjaar, en de crossen komen er dan bij.”

Zaterdag was Van der Poel al zegezeker in Hamme, maar nadien gaf hij aan nog niet okselfris te zijn. “Dit weekend is altijd een lastig weekend, een week voor het WK. In het verleden heb ik al heel goed óf heel slecht gereden, en dat is nooit een garantie op succes de week nadien. Dat kan ik wel van mij afzetten.”

Dat Hoogerheide een thuiswedstrijd is voor de familie Van der Poel, ontgaat ook Mathieu niet. “Ik passeer hier nog regelmatig, het is wel soort van thuiscross. Ik ben altijd gemotiveerd, maar het motiveert wel iets extra”, zegt hij.