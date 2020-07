Mathieu van der Poel denkt dit seizoen niet meer te mountainbiken maandag 13 juli 2020 om 12:05

Mathieu van der Poel denkt niet dat hij dit seizoen nog in wedstrijdverband op de mountainbike in actie komt. Normaal gezien was hij over precies twee weken van start gegaan in de olympische mountainbikewedstrijd, maar het coronavirus schopte alle plannen in de war.

Ook van de Wereldbeker mountainbike komt dit seizoen weinig terecht. Na de uitbraak van het coronavirus werd de ene na de andere wedstrijd afgelast of uitgesteld. Medio mei kwam de UCI met een nieuwe kalender, maar ook daarvan staat alleen nog de dubbele ronde in Nové Město overeind. Die wedstrijd overlapt echter met Luik-Bastenaken-Luik, waar Van der Poel normaal gesproken van start gaat met de wegploeg van Alpecin-Fenix.

“De wereldbeker mountainbike van Les Gets was te combineren met de nieuwe wegkalender, maar Les Gets gaat ook niet meer door. Zo zal mountainbiken er dit jaar niet meer van komen”, zegt de Europese kampioen in een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad. “Ik wil ook niet zomaar ergens één wedstrijdje tussendoor doen. De overstap naar de mountainbike blijft voor mij de lastigste. Ik wil me er op zijn minst een beetje op kunnen voorbereiden.”