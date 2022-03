Mathieu van der Poel start definitief in Milaan-San Remo: “Wil er het beste uithalen”

Mathieu van der Poel gaat zaterdag definitief van start in Milaan-San Remo. De kopman van Alpecin-Fenix maakt in La Primavera zijn seizoensdebuut, nadat hij door een slepende rugblessure maanden langs de kant stond. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 27 december in de Superprestige van Heusden-Zolder.

De afgelopen week werd al bekend dat Van der Poel in Spanje aan het toewerken was naar een rentree in de Wielerweek van Coppi en Bartali (22-26 maart), maar donderdag – twee dagen voor de start – kwam plots het nieuws naar buiten dat de Nederlander al in Milaan-San Remo zou starten.

Nu heeft Alpecin-Fenix dat nieuws bevestigd; Van der Poel start omdat er meerdere ziektegevallen zijn in de selectie en omdat zijn herstel voorspoedig gaat. De grote vraag is nu met welke ambities MVDP aan het vertrek zal staan. De ploeg laat weten dat hij geen verwachtingen heeft en Milaan-San Remo rijdt in plaats van een training.

‘Voel mij beter dan voor het WK en Parijs-Roubaix’

Bijna drie maanden stond Van der Poel langs de kans. “Ik denk dat het belangrijkste was om echt een maand lang op de bank te liggen”, vertelt hij. “Dat ik de veldritwinter moest beëindigen, was heel moeilijk. Maar het was de juiste keuze. Ik kon het probleem laten onderzoeken en daarna toewerken naar het voorjaar. Ik heb heel veel rust gepakt, al was dat niet de leukste periode. Ik was toen ook niet de vrolijkste thuis. Zij waren ook blij dat ik weer kon gaan trainen.”

“Ik heb de afgelopen weken aan mijn vorm gewerkt en heb ook naar de koers gekeken. Het was wel moeilijk om te zien, moet ik zeggen. Maar we hebben de trainingsarbeid opgebouwd en zijn ook veel naar de gym geweest om mijn rugspieren te versterken. Dat doe ik nog steeds. Ik denk dat de rug nu op 90% is en ik hoop dat dat weer naar 100% gaat, zoals vanouds”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix.

De afgelopen weken verbleef hij in Denia. “Ik heb een heel goed trainingskamp gehad in Spanje. In de eerste twee weken heb ik vooral mijn conditie opgebouwd. Mijn vorm was echt slecht. Ik had toen niet verwacht dat ik de klassiekers nog zou halen, want ik ging heel langzaam vooruit. Maar toen ging het opeens heel goed. Ik kon ook KOM’s aanvallen op Strava, dus toen wist ik dat ik weer kon gaan koersen. We besloten Coppi e Bartali te rijden als test en daarna de klassiekers te rijden.”

Van der Poel rijdt grote klassiekers: “Daarvoor heb ik hard gewerkt”

“Maar het is niet dat ik er heen ga om zomaar naar de finish te rijden. Dat is niet mijn stijl van koersen”, weet Van der Poel. “Als ik mij niet klaar had gevoeld, had ik er ook niet gestart. Ik hoop dat ik kan meedoen voor de zege in Coppi e Bartali. Misschien niet in elke rit, maar ik hoop een paar ritten uit te kiezen. Ik ben ook benieuwd naar hoe de rug zich houdt, op training hield die goed stand. Ik kijk vooral uit naar de koersen. Ik voel me nu bijvoorbeeld beter dan vlak voor het WK in Leuven en Parijs-Roubaix en daar heb ik toch redelijk wat laten zien.”

Later dit voorjaar zal Van der Poel ook de Settimana Internationale Coppi e Bartali, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden. “Ik ga daar niet heen als ik niet denk dat ik kan meedoen om de zege. Daarom heb ik ook zo hard gewerkt. Ik wil daar starten en er het beste uithalen.”

Wedstrijdprogramma