donderdag 28 december 2023 om 13:08

Mathieu van der Poel dacht eerder dit jaar al serieus na over deelname aan (halve) Ironman

Mathieu van der Poel deed onlangs in een video van de populaire YouTuber Average Rob een belofte: bij 42.000 likes zal de renner van Alpecin-Deceuninck in de toekomst een Ironman, de hele triatlon, betwisten. De wereldkampioen in het veld en op de weg speelde eerder dit jaar echter al met het idee om deel te nemen aan een halve Ironman.

Dat vertelde Average Rob (Robert van Impe) tijdens een nieuwe episode van de podcast LAMBERT & ALBERT van Play Sports, gepresenteerd door wielercommentator en sportverslaggever Bram Lambert en oud-crosser Niels Albert. “Mathieu had al bijna meegedaan aan een halve Ironman (de Ironman 70.3, red.) in Portugal. Hij was er echt naar aan het kijken, maar voor een profrenner valt dat er niet gewoon even in te passen.”

“Dat is onmogelijk. Hij heeft wel beloofd om ooit een volledige Ironman met ons te doen, maar ik denk dat dit pas iets is voor over vier, vijf, zes of tien jaar. Voor na zijn carrière. Of als hij in een wat rustigere fase zit en het een keer wil gebruiken als training. Hij kan blijkbaar veel beter zwemmen dan mensen denken. Het is een gast die alles goed kan. Een fenomeen.”

Belofte maakt schuld

Bij meer dan 42.000 likes doe ik mee aan een Ironman: Mathieu van der Poel ging deze weddenschap aan in een video van de bekende YouTuber Average Rob. En belofte maakt schuld, want na enkele dagen stond de teller al op bijna het dubbele.

Maar wanneer zal Van der Poel zich opmaken voor 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en het lopen van een marathon? “Het moet ook een beetje in mijn schema passen, hé”, bleef Van der Poel voorzichtig bij het afsluiten van de weddenschap. “Jij mag kiezen, wij komen ook meedoen!”, reageerden de broers Rob en Arno meteen.