Mathieu van der Poel crasht hard in Driedaagse Brugge-De Panne

Mathieu van der Poel is hard gevallen in de Driedaagse Brugge-De Panne. De Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix maakte deel uit van de kopgroep en kwam op 16 kilometer van de meet ten val in een gracht. De koers werd gekenmerkt door harde windstoten.

Van der Poel probeerde in de kopgroep op te schuiven aan de kant van de weg, maar door een manoeuvre in die groep kwam de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in de graskant terecht. Sven Erik Bystrøm zou met zijn elleboog Van der Poel geraakt hebben, waarna de Nederlander geen ruimte meer had om uit te wijken. Hij kreeg er takken in zijn gezicht, viel de gracht en bleef daar enige tijd liggen.

Met hulp van zijn ploegleiders werd Van der Poel overeind geholpen. Hij stapte vervolgens zelf de gracht uit en de volgwagen in. Een toegesnelde ambulance was niet nodig.

De Driedaagse Brugge-De Panne was voor MVDP de laatste koers van het wegseizoen. Op 12 december duikt de wereldkampioen cross weer het veld in, dan start hij in de Scheldecross.