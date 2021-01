Mathieu van der Poel boekt zevende seizoenszege in Gullegem

In de eerste tien wedstrijden van zijn veldritseizoen heeft Mathieu van der Poel een winstscore van zeventig procent behaald. Zaterdag won de Nederlander alweer zijn zevende wedstrijd in Gullegem. Van der Poel had aan een versnelling genoeg om Tom Pidcock en Jens Adams voor te blijven.



Pidcock en Van der Poel waren zaterdag de grote blikvangers in de Cyclocross Gullegem. Zonder Wout van Aert, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts was het meer dan waarschijnlijk dat of de Brit of de Nederlander in het Vlaamse dorpje met de zege aan de haal zou gaan.

Uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn, maar toch duurde het nog even voor een van de twee ten aanval trok. Waar Pidcock vanuit vierde positie rustig het eerste wedstrijddeel aanschouwde, moest Van der Poel zich na een mindere start en valpartij terugvechten naar de kop van de koers.

Ondertussen lieten Diether Sweeck en Jens Adams hun tanden zien aan kop van de wedstrijd. In de eerste twee rondes reden zij even weg, maar bij het ingaan van de derde ronde volgde een hergroepering met de vier eerder genoemde renners en Felipe Orts, Gianni Vermeersch en Thibau Nys.

Nys viel in de derde ronde weg, net op het moment dat Van der Poel eens goed druk aan het zetten was op de kopgroep. De wereldkampioen wist snel al zijn concurrenten eraf te rammelen, waaronder dus ook Pidcock. De Brit moest even een gat laten, maar keerde na halverwege cross weer terug in het wiel bij de wereldkampioen.

Pidcock kon het Van der Poel echter nooit meer lastig maken. Een ronde later werd de Brit definitief gelost door de Nederlander. Van der Poel had aan een nieuwe versnelling genoeg om de Cyclocross Gullegem naar zijn hand te zetten. Met een ruime voorsprong op Pidcock kwam hij na een uur crossen over de meet.

Het laatste podiumplekje werd vergeven aan Orts, Vermeersch of Adams. De drie kenden allemaal hun goede periodes tijdens de veldrit, maar uiteindelijk zou Adams aan het langste eind trekken. De Vlaming knokte zich op twee rondes voor de finish terug bij Vermeersch, die hij in de laatste ronde achter zich liet.

Cyclocross Gullegem

1. Mathieu van der Poel

2. Tom Pidcock

3. Jens Adams

4. Gianni Vermeersch

5. Felipe Orts

6. Diether Sweeck

7. Joran Wyseure

8. Emiel Verstrynge

9. Thibau Nys

10. Jim Aernouts