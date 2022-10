Mathieu van der Poel blikvanger op eerste WK gravel

Mathieu van der Poel zal dit seizoen geen wegwedstrijden meer rijden, laten bronnen weten aan WielerFlits. Dat betekent echter niet dat de Nederlander voorlopig niet meer in actie komt. Aanstaande zondag doet MVDP namelijk mee aan het WK gravel in Veneto.

De WK gravel vinden plaats op 8 en 9 oktober, in de regio Veneto in het noordoosten van Italië. De elitemannen krijgen op zondag een wedstrijd van goed 190 kilometer voor de wielen geschoven. Vincenza is de startplaats, terwijl de finish in Cittadella ligt. Het parcours bestaat voor zo’n 75 procent uit gravelwegen. In de openingsfase staan er meerdere steile hellingen op het programma, in het tweede gedeelte worden de wat meer vlakkere wegen opgezocht.

Van der Poel liet eind 2021, in gesprek met GCN, al weten een deelname aan het WK gravel te overwegen. “Of ik zou winnen? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een gravelrace gedaan”, zei de 27-jarige renner destijds. In Veneto zal hij het opnemen tegen onder anderen Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, Zdenek Stybar, Peter Sagan, Daniel Oss, en landgenoten als Piotr Havik, Jasper Ockeloen en Ivar Slik, de winnaar van Unbound Gravel.

Het is nog niet bekend of het WK Gravel in Nederland te zien is. In België kunnen fans terecht bij een livestream van Sporza.