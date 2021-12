Mathieu van der Poel overweegt deelname WK Gravel: “Of ik zou winnen? Dat weet ik niet”

Mathieu van der Poel gaat deze winter op voor zijn vijfde wereldtitel in het veldrijden en ook in het wegwielrennen en het mountainbiken waagde hij zich aan het wereldkampioenschap. En mogelijk gaat de 26-jarige allrounder van Alpecin-Fenix in nog een discipline proberen de regenboogtrui te winnen.

Van der Poel heeft zijn oog namelijk laten vallen op het wereldkampioenschap gravelracen, dat vanaf volgend jaar op de UCI-kalender komt. Dat vertelde de Nederlander in gesprek met GCN. Aan hem werd gevraagd of hij overweegt het WK gravel te rijden. “Ja”, antwoordde hij zonder lang na te hoeven denken. “Of ik zou winnen? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit een gravelrace gedaan.”

In september werd bekend dat de UCI het gravelracen definitief omarmt: vanaf 2022 worden een UCI Gravel World Series en een wereldkampioenschap gehouden. De Gravel World Series wordt een massaevenement en tijdens deze wedstrijden kunnen renners zich plaatsen voor het WK. Van der Poel is niet de enige grote naam in de wielersport die wel oren heeft naar het gravelracen, ook bijvoorbeeld Peter Sagan heeft interesse.

De vraag over het WK gravelracen maakte deel uit van een hele rits vragen die Van der Poel werd voorgelegd. In antwoord op andere vragen zei Van der Poel dat hij denkt dat zijn ploeggenoot Tim Merlier sneller is dan Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step), als hij één discipline zou moeten kiezen het mountainbiken zou zijn en dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France kan breken.

Van der Poel duikt volgende week voor het eerst dit seizoen het veld in. De wereldbekerwedstrijd in Rucphen is op zaterdag 18 december de eerste cross voor de wereldkampioen.