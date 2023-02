Mathieu van der Poel blikt vooruit op WK: “Snel parcours, maar stiekem wel lastig”

Video

Al een week lang, zo niet langer, zijn alle ogen gericht op het WK veldrijden in Hoogerheide. De strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is al breed uitgemeten. Vanmiddag nemen de veldritmatadoren het tegen elkaar op. Van der Poel stond na de verkenning de pers, waaronder WielerFlits, nog te woord.

De viervoudige wereldkampioen vindt in Hoogerheide een thuiscross op een door zijn vader samengesteld parcours, en heeft er dan ook zin in. “Het is natuurlijk niet de eerste keer, maar het is wel fijn om weer terug te zijn. Het is sowieso heel speciaal. Ik kan er nu ook iets meer van genieten dan in het verleden. Het is iets waar ik naar uitkijk en ik heb mezelf voorgenomen om er wel van te genieten.”

Van der Poel voelt zich goed en is dus klaar om de strijd aan te gaan met zijn grote rivaal Van Aert. “Ik heb in aanloop naar het WK alles kunnen doen wat ik wilde doen, maar dat is nog geen garantie op succes. We zullen wel zien hoe het uitdraait. Ik heb het de afgelopen week rustig aan gedaan. Er waren wel nog een paar goede trainingen, maar verder heb ik geprobeerd om zo rustig mogelijk toe te leven naar het WK.”

“De sterkste zal hier winnen”

De Nederlandse kopman verwacht een snelle race, maar onderschat het parcours ook zeker niet. “Het parcours ligt er heel erg snel bij. Zaterdag was het iets leuker, toen was het iets meer schuiven. Nu begint het droger en droger te worden, maar het is nog wel lastig genoeg. Mijn bandenkeuze? Dat is niet ingewikkeld. Ik ga voor de grifo. Ik verwacht dat iedereen er mee gaat rijden. Een grover profiel is niet nodig. Misschien alleen voor de klim, maar verder is het een snelle wedstrijd.”

“Toch is het stiekem wel lastig”, is Van der Poel op zijn hoede. “De sterkste zal hier sowieso winnen. Het is misschien niet eenvoudig om hier iemand te lossen, maar in de overige categorieën zag je wel dat je als sterkste renner in koers het verschil kunt maken.”