Mathieu van der Poel: “Blij met de crossen die we hebben kunnen rijden”

Met overmacht won Mathieu van der Poel vandaag in Bredene zijn laatste cross van 2020. Zonder al te veel tegenslag reed hij in West-Vlaanderen naar zijn vijfde zege van deze veldritwinter toe. Terugkijkend op 2020 is hij vooral dankbaar voor de wedstrijden die wel doorgingen.

De wereldkampioen kijkt terug op een geslaagde middag. “Het ging eigenlijk vrij goed. Het was wel een leuk crossje. Het ene deel was ploeteren, maar het achterste stuk van het parcours liep vrij goed”, kijkt hij terug in het flashinterview.

Al vrij snel bleek dat hij er samen met Toon Aerts bovenuit stak. “Toon legde een vrij strak tempo op. Ik stak vrij goed in zijn wiel. Omdat ik niet voor het grofste profiel had gekozen, moest ik technisch goed geconcentreerd blijven. Al bolde dat wel beter op de rest van het parcours. Achteraf bleek het de juiste keuze.”

Hij sluit 2020 af met 13 zeges in het veld. “Het is een vreemd jaar geweest. Voor iedereen denk ik, niet alleen voor ons. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met de crossen die we hebben kunnen rijden. Ik ben blij dat we toch nog een sportief jaar hebben mogen meemaken. Hopelijk zal het allemaal snel weer normaal zijn met publiek langs de kant.”

Van der Poel hervat de competitie aanstaande vrijdag, wanneer hij (net als Wout van Aert) in Baal aan de start staat van de GP Sven Nys. De dag erop start hij in Gullegem en zondag rijdt hij de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Later in de maand start Van der Poel nog in Hamme (23 januari) en op het WK in Oostende (31 januari).