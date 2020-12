Mathieu van der Poel sluit 2020 af met zege in Bredene

Mathieu van der Poel heeft de Ethias Cross Bredene op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen boekte in West-Vlaanderen tijdens de laatste cross van 2020 zijn vijfde veldritzege van dit seizoen. Hij finishte met meer dan een minuut voorsprong op Toon Aerts die genoegen moest nemen met een tweede plaats. Michael Vanthourenhout werd derde.

Met het ontbreken van toppers als Wout van Aert, Tom Pidcock en Eli Iserbyt, bood de cross van Bredene renners van de tweede lijn de mogelijkheid om op de voorgrond te treden. De Amerikaan Curtis White greep zijn kans met een kopstart, maar zijn ‘moment of fame’ was van korte duur. Nog in de openingsronde namen Toon Aerts en Mathieu van der Poel het initiatief over.

Even later kreeg het leidende duo gezelschap van thuisrijder Gianni Vermeersch. Ook Michael Vanthourenhout slaagde er tijdens de tweede ronde in om de aansluiting te maken, maar raakte door een val weer achterop. Ondertussen bepaalde Van der Poel zoals verwacht aan kop van de wedstrijd als tempo.

In de derde ronde moest Vermeersch vanwege het hoge tempo de rol lossen. In de vierde ronde vond Van der Poel het genoeg en nam hij afstand van Aerts, die een ronde later te maken kreeg met een lekke band. In de achtergrond vochten Vermeersch en Michael Vanthourenhout een strijd uit om de derde podiumplek.

Van der Poel begon met een voorsprong van 34 tellen aan de slotronde. Hij zou zijn leidende positie niet meer afgeven en kwam (net als vorig jaar) solo als eerste over de finish in Bredene. Van der Poel sluit daardoor 2020 af met dertien overwinningen in het veld.

Afscheid Cleppe en Vanthourenhout

Nicolas Cleppe sloot de laatste cross in dienst van Telenet Baloise Lions af op een zevende plek. De 25-jarige Cleppe stopt omdat hij geen nieuw contract krijgt

Ook Dieter Vanthourenhout reed in Bredene zijn laatste cross. De 35-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal sloot zijn een carrière van 14 seizoenen af. Vanthourenhout vervolgt zijn maatschappelijke carrière als verkoper bij Fietsen Godefroot, de fietsenzaak van de zonen van Walter Godefroot.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag mannen – Bredene

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 59m03s

2. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) op 1m01s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m42s

4. Gianni Vermeersch (Credishop-Fristads) op 1m48s

5. Tom Meeusen (Group Hens – Maes Containers) op 1m59s

6. Diether Sweeck (Credishop-Fristads) op 2m05s

7. Nicolas Cleppe (Telenet Baloise Lions) op 2m11s

8. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) op 2m23s

9. Yentl Bekaert (Telenet Baloise Lions) op 2m32s

10. Anton Ferdinande (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m43s