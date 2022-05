Mathieu van der Poel blij met aanvraag WorldTour-status: “Zorgt voor zekerheid”

Video

Alpecin-Fenix maakte vandaag, op de tweede rustdag van de Giro d’Italia, onder meer bekend dat de ploeg een WorldTour-licentie voor de komende drie seizoenen heeft aangevraagd. Mathieu van der Poel, de grote kopman binnen de ploeg, is daar zeer blij mee. “Het zorgt voor zekerheid. En nu kunnen misschien bepaalde transfers wel doorgaan”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits.

Van der Poel had het niet alleen over de WorldTour-aanvraag van zijn werkgever. De Nederlander keek ook kort terug op de voorbije dagen in de Giro, en vooruit naar de komende etappes. “Ik heb week twee en drie nog niet tot in detail bekeken, maar normaal zou ik de rit van morgen moeten aankunnen. Als ik goed uitgerust blijf, blijf ik zo koersen. Ik ga er echter ook wel vanuit dat ik in week twee of drie wel eens een iets mindere dag zal hebben.”

