Alpecin-Fenix heet vanaf 1 juli Alpecin-Deceuninck en vraagt WorldTour-licentie aan

Alpecin-Fenix zal vanaf de Tour de France verder gaan onder een nieuwe naam. Co-sponsors Deceuninck en Fenix Interiors wisselen van plaats op het tenue. De Belgische sponsor komt dan op de borst te staan, het Italiaanse bedrijf verhuist naar de bips. Middels een budgetverhoging heeft de ploeg van Mathieu van der Poel bovendien een WorldTour-licentie voor 2023, 2024 en 2025 aangevraagd.

Philip Roodhooft, samen met broer Christoph eigenaar en architect van de ploeg, spreekt op een speciaal belegde persconferentie in Italië van een ‘logische stap’. De formatie zal in de komende Tour de France al onder de nieuwe naam koersen. Maar waarom vraagt Alpecin-Deceuninck, zoals de ploeg gaat heten, nu wel een WorldTour-licentie aan voor de komende jaren? “We zien het als een logische ontwikkeling binnen onze groei”, aldus Roodhooft.

“Het is bovendien niet evident om elk jaar de UCI ProTeam-ranking te winnen. We zijn nu twee keer op rij de beste, maar dit zorgt ook voor een bepaalde druk. Twee jaar geleden was er al een kans om een WT-licentie over te nemen, na het stoppen van CCC, maar toen waren we er nog niet klaar voor. We wilden op een organische manier groeien. We staan nu echter zevende op de UCI Team-ranking, op basis van de laatste twee seizoenen. We voelen dat de tijd rijp is.”

Van der Poel: “Een belangrijke stap”

Ook Mathieu van der Poel, de grote blikvanger binnen de ploeg, is blij dat zijn werkgever de komende jaren zal koersen op een WorldTour-licentie. “Het is een belangrijke stap, al zijn we naar mijn idee al van WorldTour-niveau. Het is echter wel eenvoudiger, nu we het ook daadwerkelijk zijn. Bovendien is het voor sommige renners nu tevens een kleinere stap om naar Alpecin-Fenix te gaan. Dat is ook een belangrijke factor. We maken nu officieel deel uit van de WorldTour, dat is wel cool.”