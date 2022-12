Mathieu van der Poel andermaal geklopt door Wout van Aert: “Laatste procentje ontbreekt”

Mathieu van der Poel moest zich in Loenhout gewonnen geven na een spannende cross. De Nederlander leek heel de wedstrijd de beste man in koers te zijn, maar een foutje in de absolute finale zorgde ervoor dat Wout van Aert en Tom Pidcock weer konden aansluiten. “Er zat niet meer veel op bij mij in de sprint, ik had daarvoor al een grote inspanning gedaan.”

De hele wedstrijd lang demarreerde Van der Poel. Keer op keer reed hij even solo, maar kwamen Van Aert en Pidcock toch weer aansluiten. In de slotronde leek de Nederlander definitief weg te zijn, maar een fout op een lastige strook strooide roet in het eten. “Daar lagen heel diepe sporen en ik kwam in het foute spoor, waardoor ik naar de andere kant sloeg. Dat is jammer, want dat foutje kost me de zege”, vertelde Van der Poel na afloop in het flashinterview.

“Daarna zat er niet meer heel veel op in de sprint, Wout was daar de sterkste. Ik had al een grote inspanning gedaan voor die sprint. Die voorsprong was aanvankelijk ook groot genoeg om het te houden tot aan de streep. Dan moest ik die sprint niet rijden.” Geen tweede overwinning voor Van der Poel in de kerstperiode dus. “Maar de conditie en vorm zitten wel goed. Zelfs zonder de beste benen, heb ik geprobeerd cross te maken.”