Mathieu Heijboer over tijdrit Tour: “Hopen dat Van Aert richttijd neerzet voor Vingegaard”

Video

De laatste week van de Tour de France begint vandaag met de enige individuele tijdrit van de ronde. Een belangrijke dag voor Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma? “Het is een belangrijke dag voor de ploeg, niet specifiek voor mij”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

“Het is een belangrijke dag, maar net als alle bergritten een sleuteldag. Niet meer en niet minder”, voegt Heijboer daaraan toe. “We hebben het supergoed voorbereid, zo goed als als we kunnen. We hebben vertrouwen in het plan dat we hebben. We zullen het gaan zien.”

Geen duidelijkheid over fietswissel Vingegaard

Is een fietswissel van Jonas Vingegaard een onderdeel van dat plan? “Het is logisch dat dat speelt, want het is best wel een etappe waar het zou kunnen. Soms weet je het heel duidelijk. Soms weet je heel duidelijk dat het zinvol is, soms heel duidelijk dat dat niet zo is.”

“In dit geval was het een kwestie van er wat langer over nadenken en er met andere mensen over praten. Uiteindelijk hebben we denk ik een goed plan en dat ook met Jonas doorgenomen. Hij heeft vertrouwen in hoe we het gaan doen”, aldus Heijboer, die nog niet kwijt wilde of Vingegaard wel of niet van fiets wisselt onderweg.

Wout van Aert

Wout van Aert krijgt bij Jumbo-Visma de vrijheid om vol gas te gaan in de tijdrit. Volgens Heijboer kan hij, ondanks de beklimmingen op het parcours, kort eindigen. “Het nadeel voor hem is een beetje dat het gedeelte tussen de beklimmingen veel afdalen is en maar een heel klein beetje vlak. Hij zou liever nog wat meer vlak hebben, om een beetje marge te krijgen. Maar goed, hij klimt ook heel goed. En het is ook niet superlang klimmen. Als het een gewone etappe zou zijn, zou hij ook gewoon mee zijn, denk ik.”

Heijboer denkt dus dat Van Aert ver kan komen, maar dat is voor de Belg niet de enige reden om tot het gaatje te gaan. “Het is voor ons ook belangrijk voor Jonas om een goede richttijd te hebben. Het is dus ook in functie van Jonas dat hij gewoon vollebak gaat.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 16 lastige tijdrit naar Combloux – Cruciale dag voor het geel?