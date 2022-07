Mathieu Heijboer legt het tijdritplan van Wout van Aert uit

Video

Jumbo-Visma liet tijdritspecialist Mathieu Heijboer zaterdag speciaal invliegen voor de laatste individuele tijdrit van de Tour de France 2022. Hij nam plaats in de auto achter Wout van Aert, de latere winnaar die hij naar winst coachte. Hoe die aanpak er nu uitzag en wie van de twee Heijboer ingecalculeerd had als winst, vertelt hij in deze video met WielerFlits.