Mathias Vacek (20) tekent contract tot eind 2025 bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft zich versterkt met Mathias Vacek. De 20-jarige Tsjech, die begint dit jaar nog een rit in de UAE Tour won voor Gazprom-RusVelo, heeft een contract getekend voor drie jaar bij de Amerikaanse ploeg. De komende maanden komt hij als stagiair al in actie voor Trek-Segafredo.

“Ik kan echt niet wachten om een rugnummer op mijn shirt van Trek-Segafredo te spelden en te laten zien wat ik kan. Ik kijk er naar uit om een geweldige tijd te hebben tijdens dit nieuwe avontuur”, zegt Vacek in een reactie. Eerder dit seizoen kwam de Tsjech, zoals gezegd, uit voor Gazprom-RusVelo en won hij als tweedejaars prof prompt een etappe in de UAE Tour. Later werd Gazprom-RusVelo, naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne, geschorst en zat Vacek zonder ploeg.

“Voor mij was Gazprom een kans om te groeien en me klaar te maken voor de grote sprong. Ik begon het seizoen geweldig, met mijn eerste profzege in de UAE Tour, maar hierna kwam er een heel moeilijke periode toen het team stopte met koersen. Ik wilde deze periode in de best mogelijke vorm doorkomen, dus ik bleef hard werken. Ik kreeg wat kansen bij het nationale team, zoals in de de Vredeskoers, waar ik het goed deed (Vacek won er de proloog en werd derde in het eindklassement, red.).”

“Ik heb ook het nationale tijdritkampioenschap voor beloften gewonnen en ik eindigde als tweede in de wegrit tijdens het EK u23. Het was zeker niet gemakkelijk, ik had echt meer gewild, maar in ieder geval heb ik van elke koers het beste gemaakt. De wil en kracht om te winnen, zijn nooit verdwenen”, aldus Vacek.

Nu begint hij aan een nieuw hoofdstuk, bij Trek-Segafredo. “De nabijheid en steun van Trek-Segafredo is cruciaal voor me geweest in de afgelopen maanden. Ik heb veel contact gehouden met Markel Irizar (de talentenscout bij Trek-Segafredo, red.), en ik wil ook de mechaniekers bedanken, die een Trek Emonda en een Trek Speed Concept perfect voor me klaarmaakten. De aandacht van het team was een grote boost om me gemotiveerd te houden. Het zal snel mijn beurt zijn om dat terug te betalen.”