zondag 8 oktober 2023 om 13:06

Pech achtervolgt Wout van Aert op WK Gravel: topfavoriet rijdt op grote achterstand

Het zit Wout van Aert niet mee op het WK Gravel. De Belgische topfavoriet had in de openingsfase mechanische pech en is later in de wedstrijd ten val gekomen. Inmiddels rijdt hij op grote achterstand van de kop van de koers.

De zege lijkt buiten bereik voor Van Aert. Na zeventig kilometer koers en met nog zo’n honderd kilometer voor de boeg, reed hij op maar liefst negen minuten van de eerste renners in de wedstrijd. Inmiddels bestaat de kopgroep uit Matej Mohoric, Florian Vermeersch, Connor Swift, Paul Voss, Cameron Mason en Alejandro Valverde.

