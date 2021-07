Matej Mohoric: “Ik wist dat het een goede etappe voor mij zou zijn”

Matej Mohoric voltooide vandaag een fraaie trilogie. Nadat hij al etappes won in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, was de Sloveen van Bahrain Victorious nu ook voor het eerst de beste in de Tour de France. Na een hele dag in de aanval kwam hij in Le Creusot solo over de streep.

“Gisteren wist ik dat vandaag een goede etappe voor mij zou zijn”, zei Mohoric na zijn zege. “Toen ik naar het roadbook keek, wist ik dat ik mij maar beter op één dag zou richten. Eigenlijk was er nog maar een etappe die bij mijn eigenschappen paste, dus toen dacht ik dat het een goed idee was om er nu voor te gaan. Het lukte mij om mee te zijn in de ontsnapping, maar toen zag ik hoeveel sterke renners er ook waren. Ik dacht dat ik het op de laatste klim niet zo redden als ik zou wachten, dus ik besloot vroeg te gaan.

Ik had niet gedacht dat ik na het eerste bergje al weg zou zijn, want ik sprintte slechts voor de bergtrui. Maar toen ik een gaatje had, dacht ik: waarom niet? Ik probeerde een goed tempo aan te houden, omdat ik wist dat het nog een eind naar de finish was. Terwijl ik de kilometers aftelde, voelde ik mij nog steeds goed. Ik bleef doorrijden tot aan de streep. Tot aan de laatste kilometer kon ik het niet geloven”, vertelde de dolgelukkige Sloveen.

Goede vrienden

Zijn landgenoot Tadej Pogačar feliciteerde hem na afloop. “Tadej en ik zijn goede vrienden”, zei Mohoric. “Natuurlijk rijden we tegen elkaar omdat we voor verschillende ploegen rijden, maar naast de fiets kunnen we het supergoed vinden en zijn we blij voor elkaar. Ik won al weleens in de Giro en de Vuelta, maar dit is echt iets anders. Dit is de grootste koers ter wereld, dus ik denk dat het wel een tijdje duurt vooraleer ik het allemaal besef.”

Met 249,1 kilometer won hij de langste Touretappe in jaren. “Het was met afstand de langste etappe en de etappes die ik in de Giro en de Vuelta won, waren ook lang. Ik ben goed in deze superlange, niet al te zware inspanningen en ik kan ook voor een langere tijd een goed tempo aanhouden. Ik moet nu wel wat herstellen om het lactaat uit mijn benen te krijgen, anders kan ik morgen niet starten”, lachte hij tot slot.