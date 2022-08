Matej Mohoric geeft verklaring voor mindere Tour: “Covid opgelopen”

Matej Mohoric reed vorige maand niet de Tour de France die hij had willen rijden. De Sloveen van Bahrain Victorious wou een ritzege veroveren, maar moest met lege handen naar huis. “Uit de bloedcontroles bleek dat ik een covid-infectie had opgelopen en dat ik mogelijk ook een infectie met het Epstein-Barr-virus heb gehad.”

In 2021 won Mohoric nog twee etappes in de Ronde van Frankrijk. Een jaar later, ging hij dan ook met verwachtingen naar dezelfde ronde. Met een 31ste plaats in de openingstijdrit als beste resultaat draaide dat echter niet uit zoals de Sloveense winnaar van Milaan-San Remo had gedacht. “Ik heb me niet geweldig gevoeld tijdens de Tour”, vertelt hij op sociale media.

“Daarna had ik moeite met herstellen. Uit de bloedcontroles bleek dat ik een covid-infectie had opgelopen en dat ik mogelijk ook een infectie met het Epstein-Barr-virus heb gehad. Ik zal nu focussen op rusten en hopelijk zal ik me op tijd beter gaan voelen. Dan kan ik hopelijk weer meer wedstrijden rijden voor het einde van het seizoen.”

