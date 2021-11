Martijn Tusveld: “Heb goede en open discussies gehad met Team DSM”

Martijn Tusveld hoopt in 2022 zijn ervaring in te zetten in dienst van Team DSM. WielerFlits wist dinsdag bekend te maken dat de Utrechter zijn contract met een jaar verlengd heeft. Ook heeft de Duitse WorldTour-ploeg bevestigd dat Tim Naberman (22) de overstap maakt van de eigen opleidingsploeg.

“Ik heb dit jaar heel goede en open discussies gehad met de ploeg, over mijn rol en hoe we samenwerken. Dus ik heb er vertrouwen in dat we op een goed moment zijn om door te gaan met elkaar. Iedereen in de ploeg weet wat zijn of haar rol is, dus alles werkt heel soepel. Binnen en buiten de wedstrijden”, aldus Tusveld. “Persoonlijk wil ik gewoon veel blijven koersen en mij ontwikkelen als een van de meest ervaren renners in het team. Op die manier kan ik jonge talenten helpen in hun ontwikkeling.”

Volgens Team DSM-coach Rudi Kemna is Tusveld, die afgelopen winter nog te horen kreeg dat hij eind 2021 mocht vertrekken, uitgegroeid tot een allrounder. “Ik denk dat Martijn zich sterk heeft laten zien in de Vuelta a España, en we blijven die stappen zetten. Hij heeft daarnaast een veerkrachtig karakter en geeft altijd alles”, vertelt Kemna. “We kijken ernaar uit om verder te werken met Martijn en hem verder te helpen als atleet en persoon.”

Tim Naberman

Ook de komst van Tim Naberman naar de WorldTour-ploeg is bevestigd. Hij kwam de afgelopen drie jaar uit voor de opleidingsploeg, en tekent nu voor twee jaar bij de profploeg. “Dit is een droom die uitkomt. Ik voel dat we eerlijk naar elkaar kunnen zijn en dat we eerlijk behandeld worden. Hierdoor voel ik mij thuis”, geeft hij aan.

“Aan het begin van het afgelopen seizoen hebben we de focus gelegd op de rol van koerskapitein, iets wat ik heel erg leuk vind en waar ik veel plezier uit haal. Mijn doel is om een renner te worden die belangrijk is op de moeilijke momenten, in en uit de koers. En dat wil ik blijven ontwikkelen de komende jaren, zodat ik een renner ben waarop ze kunnen rekenen”, vertelt hij.

Daarnaast presenteerde Team DSM woensdag sprinter Sam Welsford. De Australiër tekent voor twee seizoenen bij de WorldTour-formatie.