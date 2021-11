Snelle Sam Welsford tekent tweejarig contract bij Team DSM

Sam Welsford komt in 2022 en 2023 uit voor Team DSM. De 25-jarige Australiër, die als baanwielrenner al mooie adelbrieven wist te verzamelen, heeft voor twee jaar getekend bij de ploeg van Iwan Spekenbrink.

Welsford kennen we vooral uit het baanwielrennen. De Australiër wist al meerdere wereldtitels te veroveren, zowel bij de junioren als de profs. Zo maakt hij al jaren deel uit van de succesvolle Australische achtervolgingsploeg, met wereldtitels in 2016, 2017 en 2019. Hij werd in 2019 bovendien ook wereldkampioen op de scratch. Verder is hij meervoudig Australisch kampioen op de baan en won hij meerdere Wereldbekers.

Ook op de weg heeft Welsford inmiddels al aardig wat laten zien. Zo kroonde hij zich al een keertje tot Australisch criteriumkampioen, was hij de beste in de Bay Classics Series en won hij eerder dit jaar de slotrit van het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under. Team DSM ziet een talentvolle sprinter in Welsford en is er dan ook als de kippen bij om hem een tweejarig contract aan te bieden.

Alles op het wegwielrennen

“Ik ben heel erg blij dat ik nu deel uitmaak van Team DSM. Deze ploeg staat bekend om het ontwikkelen van renners en ik kan niet wachten om met alle gedreven stafleden en coureurs samen te werken”, is de eerste reactie van Welsford, die zich vanaf nu meer zal gaan richten op het wegwielrennen. “Volgend jaar staat alles in het teken van leren, maar ik hoop dat snel te doen en onderweg ook al mooie resultaten te behalen.”

Rudi Kemna, hoofdcoach binnen Team DSM, is enthousiast over de nieuwste aanwinst. “Sam heeft veel tijd doorgebracht op de baan en hij brengt ervaring en kracht mee bij zijn fulltime overstap naar het wegwielrennen. Hij is gemotiveerd en gedreven en we denken dat hij goed zal passen binnen onze filosofie en manier van werken. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken en hem naar een hoger niveau te stuwen. Hij zal onze sprinterskern versterken.”