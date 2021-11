Martijn Tusveld en Tim Naberman bij profs Team DSM in 2022

Martijn Tusveld en Tim Naberman hebben een akkoord met Team DSM bereikt om in 2022 uit te komen voor de WorldTour-formatie van de Duitse ploeg. Tusveld komt al vanaf 2018 uit voor de ploeg van Iwan Spekenbrink, nadat hij een jaar voor de Pro-Continentale formatie van Roompot-Nederlandse Loterij koerste. Naberman stapt over van de beloften van Team DSM, waar hij sinds 2019 deel van uitmaakt.

Tusveld (28 jaar) is een vaste waarde in de ploeg die zeker op het geaccidenteerde terrein in de grote rondes goed uit de voeten kan. Dit jaar eiste hij een hoofdrol op tijdens het NK op de weg, waar hij lang op weg leek naar een podiumplaats maar uiteindelijk op de zesde plek strandde. Door een zware valpartij in Parijs-Nice in 2019 was hij lange tijd uit de roulatie en duurde het lang voordat hij weer zijn sterke vorm terugvond.

Begin deze maand was zijn gebit, dat door de val grotendeels verbrijzeld was, eindelijk weer in orde, zo liet Tusveld via zijn sociale media weten. Hij schreef: ‘Liefst 975 dagen, 38 ziekenhuisafspraken, waaronder vijf chirurgische ingrepen, 33 afspraken bij de orthodontist en achttien tandartsafspraken. Dat zat er tussen mijn crash in Parijs-Nice (10 maart 2019) en de ‘laatste’ afspraak van vandaag, waar ik eindelijk mijn nieuwe tanden kreeg.”

Tim Naberman (22) is de zoon van voormalig topamateur Erik Naberman. Reeds in 2017 werd hij als junior getest door de begeleidingsstaf van het toenmalige Team Sunweb, waardoor de ploeg zijn ontwikkelingen altijd heel nauwkeurig heeft gevolgd. Team DSM heeft bij het aanbieden van een contract bij de WorldTour-formatie niet direct naar de uitslagen gekeken, maar vooral naar de mogelijkheden die men in Naberman ziet.