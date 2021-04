Martijn Budding: “We moeten BEAT laten zien in de Scheldeprijs”

Martijn Budding kijkt uit naar een gure editie van de Scheldeprijs van woensdag. De Veenendaler is onderdeel van het zevental van BEAT Cycling dat aan de start staat in Terneuzen. “In het allerbeste scenario rijden we top-10, maar we moeten ons als BEAT zeker laten zien”, kondigt Budding aan.

“Het gaat goed. Ik heb al drie koersen in de benen en daar mag ik blij mee zijn als continentale renner”, vertelt hij. “In Le Samyn en de GP Monseré voelde ik mij heel goed, en in de Bredene Koksijde Classic had ik ‘gelukkig’ een slechte dag. Daarna heb ik de vorm wel goed kunnen aanscherpen.”

Voorlopig is de Scheldeprijs de enige koers op het programma van BEAT. Pas in mei staat weer een wedstrijd op de kalender. Reden voor Budding en co om zich te tonen. “Er wordt een heleboel wind verwacht. Dat maakt het heel onzeker. Het kan in begin soms vies op de kant gaan, dus we moeten goed opletten in de eerste 65 kilometer. Aan ons om erbij te zijn als het in waaiers gereden wordt. Dat is de beste manier om ons te laten zien”, weet de 25-jarige coureur.

Veel factoren

“Het is een unieke kans voor ons om aan zo’n grote wedstrijd deel te nemen. We hebben sterke renners en hoeven niet onder te doen voor sommige profteams”, aldus Budding. “We moeten laten zien wat organisatoren krijgen als ze BEAT uitnodigen in een wedstrijd.”

In de Bredene Koksijde Classic waren er ook waaiers, maar toen reed de continentale formatie van manager Geert Broekhuizen achter de feiten aan. Dat moet beter, vindt Budding. “We moeten er gewoon bij zitten en we weten wat we daarvoor moeten doen. Iedereen is in orde en we hebben een sterke ploeg. We hopen op een top-10, maar het is zo lastig om er een uitslag op te plakken. Veel factoren gaan een rol spelen.”