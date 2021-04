Harde wind en mogelijke sneeuw tijdens Scheldeprijs

April doet wat hij wil, dat is de afgelopen dagen wel duidelijk geworden als we kijken naar het weer. Ook de Scheldeprijs krijgt woensdag te maken met zware weersomstandigheden tussen Terneuzen en Schoten. Dat zegt VRT-weerman Frank Deboosere tegen Sporza.

“Windkracht 5, of misschien wel 6, vanuit het noordwesten”, geeft Deboosere aan. Dat duidt op een wind schuin in de rug in de eerste zeventig kilometer van de koers richting Antwerpen, met windstoten tot zeker 70 kilometer per uur.

“En vooral in de eerste uren van de koers is er kans op hagel en smeltende sneeuw. Daarna wordt de kans op buien kleiner”, aldus de weerman. De temperatuur schommelt rond de 5 à 7 graden Celsius, dus erg warm wordt het ook niet in de Schelderpijs.