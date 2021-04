BEAT Cycling heeft zevental rond voor Scheldeprijs

BEAT Cycling is woensdag, bij afwezigheid van Jumbo-Visma, de enige Nederlandse ploeg in de Scheldeprijs. Het Nederlandse continentale team kreeg een uitnodiging van organisator Flanders Classics voor de eendagskoers die start in Terneuzen en finisht in Schoten

Ploegleider Egon van Kessel rekent in de Scheldeprijsop zes Nederlanders en Stefano Museeuw, de enige thuisrijder in het zevental van BEAT. Met Jan-Willem van Schip, Martijn Budding en Piotr Havik brengt het team drie oud-profs aan de start. Hardrijders Luuc Bugter, Yoeri Havik en Marten Kooistra maken de selectie compleet.

Vorig voorjaar zou BEAT Cycling ook al starten in de Scheldeprijs (UCI 1.Pro), maar toen werd de koers vanwege de coronacrisis uitgesteld. In het najaar was er geen plek meer op de startlijst voor de ploeg van Van Schip en co.

Selectie BEAT Cycling voor de Scheldeprijs 2021 (7 april)

Martijn Budding

Luuc Bugter

Piotr Havik

Yoeri Havik

Stefano Museeuw

Marten Kooistra

Jan-Willem van Schip