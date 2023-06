Tour des Pyrénées kon veiligheid rensters niet waarborgen

Video

Het peloton schrok zich vanmiddag een ongeluk in de Tour des Pyrénées, waar de organisatie het niet voor elkaar kreeg om de auto’s van de weg te krijgen en de rensters zodoende herhaaldelijk in gevaar bracht. Er zijn geen gewonden vallen, maar dat is als je de beelden bekijkt een wonder.

Volgens rensters in het peloton konden auto’s het parcours opkomen via niet afgezette zijwegen en reed er voor het peloton slechts een motorrijder die het verkeer moest tegenhouden.

Halverwege koers werd de etappe tijdelijk geneutraliseerd, waarna de rensters aangaven dat zij op deze manier niet verder wilden koersen. De organisatie beloofde beterschap, maar in de finale ging het opnieuw een aantal keer bijna mis.

Op beelden die op sociale media rondgaan is te zien dat alleen al in de laatste kilometer het peloton te maken krijgt met twee stilstaande bussen, een auto die met het verkeer meerijdt en nietsvermoedende toeschouwers die zomaar het parcours oplopen.

De Tour des Pyrénées duurt nog tot en met zondag. Wat de teams nu verder gaan doen, is nog niet bekend.

🤬 Caótico final, y etapa completa, en el Tour des Pyrénées con coches en marcha en los últimos kilómetros, gente en la calzada, autobuses parados…#EsenciaCiclista #TourPyrenees #CICTourFéminin pic.twitter.com/OOBWBgOyZC — Esencia Ciclista (@EsenciaCiclista) June 9, 2023