Marta Bastianelli wint het Festival Elsy Jacobs, slotrit voor Veronica Ewers

Het Festival Elsy Jacobs, een driedaagse rittenkoers is Luxemburg, is geëindigd met dagsucces voor Veronica Ewers. De Amerikaanse kwam solo over de streep, kort voor een select groepje met onder andere Marta Bastianelli. Die laatste won het eindklassement, nadat ze gisteren de leiding had gegrepen.

De tweede rit was nog geen 110 kilometer lang en leek op het eerste gezicht niet al te lastig. Niettemin kregen de rensters meerdere korte klimmetjes voor de wielen geschoven. Zo was er een beklimming naar Simmerschmelz (2,5 km aan 4,1%), voordat koers werd gezet naar de lokale ronde in en rond Garnich. Deze ronde van exact tien kilometer moest vijf keer worden afgelegd en bevatte een dubbele passage van de klim naar Kahler (0,7 km aan 6,9% en 0,8 km aan 6%).

Giorgia Vettorello (Top Girls Fassa Bortolo) ging in de openingsfase in haar eentje op avontuur. De Italiaanse reed een tijdlang alleen op kop met een dikke halve minuut voorsprong op het peloton, waar op een gegeven moment weer wat versneld werd. Met nog 75 kilometer te gaan werd Vettorello aldus weer gegrepen. Daarop bleef het pak even bij elkaar, maar na ongeveer tien kilometer ging Marta Jaskulska ervandoor. Zij was de volgende die kilometerslang solo op kop reed.

Speldenprik Vollering

Net als Vettorello, kon ook Jaskulska niet in haar eentje standhouden. Anna Henderson (Jumbo-Visma) en Anna Shackley (SD Worx) waren daarop de volgende die het probeerden. Het peloton pakte ook hen terug, maar dit bleek wel het begin van een interessante finale, waarin de ene aanval na de andere volgde. We zagen onder andere Demi Vollering het proberen. Vollering zat echter niet mee toen zich een groepje afscheidde met klassementsleider Marta Bastianelli.

Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) zat wel mee en wist zelfs weg te rijden. De rest van het groepje, met naast Bastianelli onder andere Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) en Loes Adegeest (IBCT), wist niet meer terug te keren, waardoor de Amerikaanse haar eerste profoverwinning boekte. Bastianelli sprintte achter Ewers naar de tweede plaats en verzekerde zich zodoende van de eindwinst. Vollering, die de slag dus had gemist, zakte van plek twee naar vier.