Marta Bastianelli (35) plakt er nog een jaar aan vast bij UAE Team ADQ

Marta Bastianelli gaf begin 2022 aan dat ze aan het einde van het jaar ‘hoogstwaarschijnlijk’ zou gaan stoppen, maar nu heeft ze besloten om toch nog door te gaan. De Italiaanse heeft haar contract bij UAE Team ADQ met één jaar verlengd. Dat meldt de ploeg in een persbericht.

“Ik ben heel blij om bij het team te blijven”, zegt de 35-jarige Bastianelli. “We hebben samen besloten dat ik met mijn ervaring nog een jaar bij kan dragen aan de ontwikkeling van jonge en nieuwe rensters. Ik zou mijn carriere graag af willen sluiten met nog een grote ronde, en met een overwinning. Daarna zullen we samen met het team over de laatste stap in mijn carrière besluiten.”

“In de tussentijd ben ik blij en enthousiast om onderdeel te zijn van het project van UAE Team ADQ. De filosofie van UAE Team ADQ komt overeen met mijn waarden: het delen van kennis en altijd verder willen gaan. In het laatste hoofdstuk van mijn carrière, zal ik altijd mijn best blijven doen en proberen te winnen.”

Bastianelli, die in 2007 al wereldkampioen op de weg werd, won dit seizoen zeven wedstrijden. “In het afgelopen seizoen heeft Marta bewezen een unieke renster te zijn met expertise en fysieke kwaliteiten”, zegt teammanager Rubens Bertogliati. “Ze heeft veel koersen gewonnen voor ons team en we zijn blij dat ze besloten heeft om nog een jaar voor ons te koersen. Voor ons is zij het fundament van de groep. Haar gedrag en ervaring zijn onbetaalbaar voor de jongste renners van het team.”