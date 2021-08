Markus Hoelgaard na zege in Arctic Race: “Nu proberen de trui te verdedigen”

Voor Markus Hoelgaard had de Arctic Race of Norway niet beter kunnen beginnen. Met zijn zege in Tromsø kon de Noorse renner zijn eerste doel voor de etappekoers, namelijk een rit winnen, al meteen afvinken. Nu wil hij zijn leiderstrui verdedigen.

Hoelgaard wist twee jaar geleden ook al eens een etappe te winnen in de Arctic Race of Norway. Destijds won hij de slotetappe door met een late aanval Amund Grøndahl Jansen nipt voor te blijven. “Ik heb goede herinneringen aan deze wedstrijd. Mijn doel was om weer een etappe te winnen. Dat mij dat op de eerste dag al is gelukt, neemt veel druk weg. Nu wil ik proberen de trui te verdedigen.”

Op de top van de laatste klim reed Hoelgaard samen met zijn landgenoot Andreas Leknessund weg. Uiteindelijk ging hij alleen door en redde hij het tot aan de streep. “Ik wist dat ik niet moest wachten tot de sprint, dus het plan was om op de top te gaan. Leknessund reed enkele slechte bochten, dus toen dook ik volgas de afdaling in om een gat te pakken. Dat pakte goed uit. Ik ben hier heel blij mee.”

Nu hij de koppositie in het algemeen klassement heeft, wil Hoelgaard zijn leiderstrui verdedigen. “Hopelijk maak ik een goede kans in het klassement. Morgen gaan we eerst proberen de trui te verdedigen. Zaterdag komt het op de laatste klim aan op de benen, maar ik heb een goede kans. Het klassement is een groot doel voor mij.”