Markus Hoelgaard is sprintend peloton te snel af in Arctic Race of Norway

Markus Hoelgaard heeft de openingsetappe van de Arctic Race of Norway achter zijn naam gezet. In Tromsø kwam de Noor met een kleine voorsprong op een sprintend pelotonnetje over de finish, nadat hij in de laatste afdaling op twee kilometer van de streep was weggereden.

Tromsø, vanwege het uitgaansleven en de mode ook wel het Parijs van het Noorden genoemd, was het beginpunt van de relatief korte openingsetappe. Na een lange lus keerde het peloton terug in de stad voor drie plaatselijke ronden van 8,6 kilometer, met daarin steeds de klim van Holtevegen als scherprechter. Na de 1,2 kilometer lange klim met een gemiddelde hellingsgraad van 8,1% was het nog tweeënhalve kilometer naar de finish.

Vroeg in de rit vonden Gleb Brussenskiy (Astana-Premier Tech), Alexis Gougeard (AG2R Citroën) en Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) elkaar in de vlucht van de dag en zij zagen Tore Andre Vabø (Coop) nog aansluiten. Het peloton hield vervolgens het verschil stabiel rond twee minuten. In de tweede koershelft versnelde de grote groep, waardoor de vier koplopers hun voorsprong zagen teruglopen.

Na de tussensprint in Tromsø, bij het aansnijden van de drie plaatselijke ronden, reed Gougeard weg bij zijn medevluchters. Met een voorsprong van 47 seconden begon hij solo aan de laatste twintig kilometer, terwijl zijn voormalige vluchtkompanen stuk voor stuk werden ingerekend door het peloton. Vanuit het peloton gingen verschillende renners in de tegenaanval, om te proberen een massasprint te ontlopen.

Alles komt aan op de laatste klim

Gougeard hield het uiteindelijk vol tot de voorlaatste beklimming van de Holtevegen, waar hij werd bijgehaald. Uiteindelijk kwam alles aan op de laatste passage van deze klim. Op de klim en in de korte afdaling probeerden verschillende renners wat te forceren. Markus Hoelgaard dook met een kleine voorsprong de laatste kilometer in, terwijl het peloton sterk was uitgedund en een serieuze organisatie niet meer mogelijk was.

Alles zat weliswaar dicht bij elkaar, maar Hoelgaard hield stand. Zo wist hij net als vorig jaar een etappe te winnen in de Arctic Race of Norway. Alexander Kristoff kwam als tweede over de finish, Bryan Coquard werd derde. Antonio Soto en Kristian Aasvolg maakten de top-5 compleet.