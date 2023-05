Marketingbureau Golazo tot 2032 in zee met Afrikaanse wielerbond

Om het Afrikaanse wielrennen verder te laten ontwikkelen gaat marketing- en eventbureau Golazo samenwerken met de Afrikaanse wielerbond CAC. De deal loopt van 2024 tot 2032 en heeft als doel om alle nationale wielerbonden te steunen en de wielersport in Afrika ‘verder op de kaart te zetten’.

“Het partnership tussen Golazo en de CAC zal ervoor zorgen dat de droom van een snelle ontwikkeling van het wielrennen in Afrika eindelijk werkelijkheid zal worden”, vertelt CAC-voorzitter Mohamed Wagih Azzam uit Egypte.

Een van de werkzaamheden van Golazo zal zijn om de continentale kampioenschappen mee te organiseren en landen te helpen die een bid willen doen. Daarnaast worden zaken als tv-rechten, media-uitstraling en partnerships geregeld worden door het marketingbedrijf.

Het Belgische Golazo is al langer werkzaam in Afrika als het gaat om atletiek en sportpromotie bij jongeren. Het wielrennen komt daar dus bij, inclusief de breedtesport, gravelfietsen, baanwielrennen en mountainbiken.

‘Expertise Golazo goed om in te zetten’

Bob Verbeeck (CEO van Golazo) ziet veel wielertalent in Afrika. “En met de interesse van heel wat Afrikanen in de sport is er veel potentieel aanwezig om de Afrikaanse continentale kampioenschappen flink uit te bouwen. We zullen overigens met de UCI telkens naar een datum zoeken op de internationale UCI-kalender die het de Afrikaanse toppers zal toelaten te kunnen deelnemen”, aldus Verbeeck.

UCI-voorzitter David Lappartient is ook voorstander. “We zouden ook in Afrika graag een miljoen mensen op de been brengen om naar de koers te komen kijken”, zegt hij. “De sport moet worden gepromoot en live op televisie worden uitgezonden in alle landen. We kennen de expertise van Golazo en het is goed om die in te zetten ten voordele van het Afrikaanse wielrennen.”