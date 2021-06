Padun verlost van knieklachten: “Ik twijfelde of wielrennen nog wel mijn sport was”

Mark Padun was bij de beloften een van de grootste talenten, maar bij de profs kwam het er door knieklachten nog niet echt uit. Tot vandaag. De Oekraïner won met overmacht de koninginnenrit in het Critérium du Dauphiné. “Ik heb getwijfeld of wielrennen nog wel mijn sport was.”

“Die periode was dan ook heel zwaar voor me”, gaat hij verder. “Ik wil Jezus en het team bedanken voor de steun die zij toen aan me gaven. Ze zeiden dat ik niet moest stoppen en dat ik moest wachten op kansen.”

“In de afgelopen dagen voelde ik me heel slecht. Elke dag dacht ik dat het onmogelijk zou zijn om te finishen, maar vandaag ging het beter. Toen Porte aanviel, wilde ik reageren om mijn kopman (Jack Haig, red.) te beschermen. Ik hoopte zelf misschien bij de eerste twintig te eindigen…”

Toen ook Sepp Kuss moest lossen, begon de renner van Bahrain Victorious er pas in te geloven. “Daarvoor dacht ik dat het een leuke mogelijkheid was om me aan mijn moeder te tonen. Daarna begon ik pas te hopen. Toen ik over de finish kwam dacht ik dat ik in bed wakker zou worden, maar dat was niet het geval. Dit is geen droom. Echt ongelooflijk om mijn eerste WorldTour-zege op zo’n manier te halen”, eindigt hij.