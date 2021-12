Mark Padun kiest voor EF Education-Nippo

Mark Padun rijdt komend seizoen voor EF Education-Nippo. De klimmer uit Oekraïne vertrok onlangs bij Bahrain Victorious en kon rekenen op interesse van onder meer INEOS Grenadiers en Astana Qazaqstan, maar maakt de overstap naar EF Education-Nippo. De contractduur van Padun is niet bekendgemaakt.

“Ik wil uitgroeien tot een renner voor de grote rondes”, legt 25-jarige coureur uit. “Ik geloof dat ik dat kan, omdat alle mensen met wie ik gewerkt heb zeggen dat ik talent heb. Ik weet dat ik mij nog moet ontwikkelen om dat doel te bereiken, dus ik werk daar nog steeds aan. Maar ik geloof dat het mogelijk is.”

Afgelopen seizoen baarde Padun opzien met zijn twee ritzeges in het Critérium du Dauphiné. Ook werd hij derde in de Vuelta a Burgos. “Het is niet dat ik eendagskoersen niet leuk vind, maar ik vind rittenkoersen gewoon veel leuker. En ik ben ook niet echt een pure klimmer, want ik ben best zwaar, maar mijn meeste successen heb ik behaald door goed te klimmen”, vertelt hij.

“EF Education-Nippo is de juiste ploeg voor mij. Toen ik met Jonathan Vaughters sprak, kreeg ik er al erg veel zin in. Ik had nog nooit zo gedetailleerd gehoord van een management wat ze van mij verwachten wat ik kan doen. Dat zorgt voor geloof in mezelf. Ik was erg blij met deze kans van EF, en ik hoefde niet lang na te denken”, aldus Padun.

Grillig

Ploegbaas Vaughters heeft inderdaad hoge verwachtingen van de Oekraïner. “Ik zie hem de komende jaren zijn eerste etappe in een grote ronde winnen”, aldus de Amerikaan. “Ik heb daar geen twijfels over. Hij kan de juiste ontsnapping kiezen in een bergrit, wegrijden van iedereen en zo etappes winnen. Ook in grote rondes lukt hem dat. Of hij ook mee kan doen voor de bergtrui of voor het algemeen klassement, is iets wat we moeten uitzoeken.”

“Mark is een van de grootste talenten in het moderne wielrennen. Hij is heel grillig, maar op goede dagen heeft hij bewezen dat hij een van de beste klimmers in de wereld kan zijn. Het is aan ons om te kijken hoe we hem vaker een goede dag kunnen laten hebben. Daarbij moeten we ook werken aan zijn consistentie”, zegt Vaughters.