Mark Cavendish wil laatste Giro d’Italia uitrijden: “Kan nog een rit winnen”

Het gerucht ging zondag al rond, maar Mark Cavendish kondigde vandaag op een persconferentie zijn afscheid als wielrenner aan. De 38-jarige Brit hoopt voor zijn pensioen nog wel een 35ste ritzege te boeken in de Tour de France, maar eerst wacht er nog een zware slotweek in de Giro d’Italia. Cavendish is niet van plan om de Italiaanse ronde vroegtijdig te verlaten.

De renner van Astana Qazaqstan wil zijn laatste Giro uitrijden en gaat in de slotweek nog op jacht naar een ritoverwinning. Er volgen voor de rappe mannen eventueel nog twee kansen, op weg naar Caorle (rit 17) en Rome (rit 21).

“Het zijn al twee loodzware weken geweest. Ik ben, zoals zoveel andere renners, ziek geweest en draag de sporen van valpartijen. Maar mijn geweldige ploeg heeft me erdoor geholpen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een rit kan winnen”, is Cavendish nog altijd strijdbaar.

De sprinter, die in zijn carrière al zestien keer een etappe wist te winnen in de Ronde van Italië, kwam in de Giro-sprints voorlopig nog niet verder dan een derde, vierde en achtste plaats.