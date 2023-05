‘Mark Cavendish hakt knoop door: Brit kondigt maandag afscheid aan’

Is Mark Cavendish bezig aan zijn laatste maanden als beroepswielrenner? De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt vandaag dat de Brit, die vandaag zijn 38ste verjaardag viert, op de tweede rustdag van de Giro d’Italia zijn afscheid zal aankondigen.

Cavendish tekende in de winter van 2022 een contract bij Astana Qazaqstan en dit lijkt zijn laatste werkgever te worden. Als we de laatste berichten mogen geloven, zal de Britse sprinter morgen om 13.30 uur zijn afscheid aankondigen. Cavendish is momenteel dus actief in de Ronde van Italië, waar hij al naar een derde, vierde en achtste plaats wist te sprinten.

Cavendish heeft dit seizoen nog één groot doel: de renner hoopt in de komende Tour de France voor de 35ste keer een etappe te winnen. Momenteel deelt de rappe man het ritzegerecord (34 dagzeges) in de Tour met de legendarische Eddy Merckx.

Cavendish kan nu overigens ook al terugkijken op een grootse wielercarrière. Op zijn palmares prijken maar liefst 161 overwinningen. Cavendish won niet alleen 34 etappes in de Tour de France, maar snelde eveneens naar zestien ritoverwinningen in de Giro d’Italia. Ook kroonde hij zich in 2011 tot wereldkampioen op de weg en in 2009 was hij de beste in Milaan-San Remo. Verder won hij onder meer drie keer de Scheldeprijs en drie etappes in de Vuelta a España.