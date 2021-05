Mark Cavendish uit Ruta del Sol vanwege maagproblemen

Na zijn vier etappezeges in de Ronde van Turkije werd Mark Cavendish op voorhand tot het lijstje kanshebbers gerekend voor de overwinning in de vierde rit van de Ruta del Sol. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step was er vandaag vanwege maagproblemen echter niet meer bij.

Cavendish gaf er gisteren in de etappe naar Villarrodrigo, met aankomst op de Puerto de Onsares, onderweg de brui aan. Op de eerste twee dagen was de 36-jarige renner al in de achterhoede over de streep gekomen. Een woordvoerder van zijn ploeg liet aan Cyclingnews weten dat de Brit kampte met maagproblemen. Die werden verergerd door de warme omstandigheden in de Zuid-Spaanse ronde.

In de derde etappe werd Cavendish gefilmd door een toeschouwer, terwijl hij in zijn eentje over de Puerto del Yelmo reed. “Met zijn tong naar buiten was Mark Cavendish de laatste renner”, schreef de toekijker erbij. Iemand anders schreef op social media dat de Brit op de Yelmo ‘aan het afzien was’. Uiteindelijk was hij een van de vier renners, die er de brui aan gaven in de derde etappe. Het is nog ongewis wat Cavendish’ volgende koers is.

Mark Cavendish el último con la lengua fuera pic.twitter.com/p4NoCoaiuj — Alberto (@Alberto6171) May 20, 2021